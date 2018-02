Congo-Kinshasa: Lutte contre le VIH - La MONUSCO accorde une attention particulière à la protection des Casques bleus

communiqué de presse

Goma, le 6 février, 2018 - Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'action 2018, la Section VIH/SIDA de la MONUSCO, en collaboration avec "Level III Hospital" de la MONUSCO à Goma (Nord-Kivu), a organisé récemment un atelier de formation pour les casques bleus dans le cadre de lutte contre le HIV et le SIDA en République Démocratique du Congo (RDC).

Selon le Chef de la Section VIH/SIDA, cet atelier qui a été placé sous les auspices du bureau du Commandant de la Force de la MONUSCO, avait pour objectif de former des conseillers pour faciliter et encourager le dépistage volontaire chez les militaires des contingents de la MONUSCO.

Cet atelier de quatre jours a accueilli les participants venant des contingents Indien, Sénégalais, Sud-Africain, Tanzanien, Malawite, et Uruguayen, basés à Goma. En remerciant la hiérarchie de "Level III Hospital" pour avoir accepté que cet atelier de formation ait lieu dans leurs locaux, le Chef de la Section VIH/SIDA a confirmé que d'autres ateliers de formation auront lieu ailleurs en RDC dans les prochains mois.

Lors de la cérémonie d'ouverture de cet atelier, le Commandant Adjoint de la Force de la MONUSCO a déclaré qu'il était nécessaire que les participants reçoivent une formation de qualité, qui est adaptée à leurs besoins et qualité des conseillers sur le VIH et le SIDA.

«Pour une prévention efficace du VIH, il faut dépister et traiter en même temps comme les organisateurs viennent de le dire», a-t-il souligné. Il a remercié la Section VIH/SIDA et les responsables de Level III Hospital pour avoir pris l'initiative d'organiser cet atelier de formation. «Cette formation, comme je viens de l'apprendre, est très importante pour aborder les problèmes du VIH et du SIDA dans la communauté», a-t-il conclu.

Selon le programme mis à la disposition de la presse par la Section VIH/SIDA, cet atelier qui a débuté le 26 janvier avait pour objectif de former un total de 35 conseillers sur les techniques de conseil, de soins, et de soutien psychologies des personnes vivant avec le VIH. Les organisateurs ont déclaré qu'il était très nécessaire de former ces personnes qui seront en mesure de partager leurs connaissances avec leurs collègues et les membres de la communauté qui ont besoin d'informations plus détaillées sur les différentes méthodes de prévenir le VIH.

Il convient de noter ici que la MONUSCO, à travers la Section VIH/SIDA, forme et sensibilise la population sur les différentes méthodes de prévenir le VIH. Elle encourage aussi les gens à connaître leurs statuts sérologies, et les méthodes à adopter pour faire face à cette épidémie qui a continué de faire des victimes à cause de la négligence, du manque d'information, et de l'ignorance.