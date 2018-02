Afrique: Environnement - Deuxième édition « Africa Tourism Sharing » à Paris

Son questionnement fera l'expertise de trois personnalités : Serge Guezo, prince de Dahomey et promoteur de plusieurs activités qui attirent de nombreux Afro-descendants sur la route des esclaves du Bénin ; Gervais Loëmbe, écrivain congolais et spécialiste de la route des esclaves du Congo ; Emmanuel Gordien, président de l'association CM 98, association qui travaille à la réconciliation entre les Afro-descendants des Antilles et des Caraïbes avec l'Afrique.

Ce 9 février, au restaurant la Villa Maasai, près de la place de l'Opéra, à Paris, pour sa deuxième édition, ATS abordera cette fois-ci l'évocation de la mémoire liée au passé douloureux, à savoir celle de la traite négrière et de la route de l'esclavage. Le thème choisi est : « Comment valoriser les lieux de mémoire liés à la traite négrière? Le cas des ports d'embarquement de Ouidah au Bénin et de Loango au Congo Brazzaville ».

L'année dernière, en octobre, autour des experts, les organisateurs d'Africa Tourism Sharing ( ATS), évoquaient la question de la valorisation de la culture, de l'art et de l'histoire pour la croissance et les emplois sur le continent africain.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.