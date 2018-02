Angola: Une usine de savon nécessite deux millions de dollars US

Pour produire 1.500 tonnes de savon/mois, l'usine a besoin d'au moins 400 tonnes de soude caustique, 400 tonnes de silicate, 12.000 caisses et 700 tonnes d'acide gras, a-t-il expliqué, précisant que les matières premières étaient importées de l'Indonésie, Malaisie et du Portugal, a-t-il précisé. L'usine, qui fabrique de barres de savon de marque "Off Azul", s'étend sur une superficie de trois hectares, et emploie 70 travailleurs.

Dotée d'une capacité de production de 250 tonnes/jour, cette usine de savon produit actuellement moins de 40 tonnes de savon/jour, faute de matières premières et de devises. "Quand nous avions la disponibilité, nous travaillions sur une grande ligne qui produisait 150 tonnes de savon/jour, soit une quantité plus ou moins suffisante pour répondre à la demande du marché. Mais avec cette situation la devise c'est Résister", a déclaré à l'Angop le directeur-général de cette entreprise, Fernando Cunha.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.