Mali/Algérie: Coupe de la CAF - Le CR Belouizdad d'Algérie en conquérant à Bamako

A présent, l'espoir est revenu et puisque la coupe d'Afrique devient désormais un des objectifs des Belouizdadis en plus, bien évidemment, de la nécessité d'assurer le maintien dans les plus brefs délais. « La Coupe de la CAF reste un objectif pour nous tous. Je sais qu'ils attendent beaucoup de nous. Il va falloir dans un premier temps réaliser une bonne opération à Bamako dans le but d'aborder la seconde manche à Alger avec une certaine avance. L'idéal serait de marquer. On essayera de gérer parfaitement notre match aller. En tous les cas, tout semble aller pour le mieux pour la réussite de ce défi africain. »

Les belouizdadis victorieux il y a deux jours face à l'US Biskra en championnat, la première depuis près de cinq mois, partent confiants pour dans cette compétition continentale. « Vous savez, nous sommes passés par des moments très difficiles depuis la 3e journée de championnat. Nous avons connu une longue phase sans la moindre victoire. Cette série nous a installés dans le doute. Je dirais que ce succès en championnat face à l'USB a été comme une bouffé d'oxygène pour nous. Cela nous a mis en confiance avant ce match de Coupe de la CAF. C'est toujours agréable de retrouver les victoires. Désormais, on essayera de faire une bonne opération à Bamako dans le but de maintenir cette bonne dynamique. J'espère qu'on parviendra à débuter une nouvelle page qui nous permettra enfin de voir le bout du tunnel. »

Supporters et joueurs, c'est tout le monde qui croit aux chances du Chabab de se qualifier au prochain tour de la Coupe de la CAF. « Nous n'allons pas faire le déplacement jusqu'à Bamako pour l'imiter les dégâts. On ira en conquérants. Cette formation malienne va certainement nous poser beaucoup de problèmes mais nous sommes prêts à relever le défi. Il faudra toutefois être disciplinés tactiquement pour espérer bien négocier cette première manche », a confié le joueur belouizdadi Salmi dans des propos relayés par Le Buteur.

