Nigeria: Henry Onyekuru élu Espoir de l'année en Belgique

Henry Onyekuru a remporté le prix du meilleur Espoir de l'année au Gala du Soulier d'Or, trophée récompensant le meilleur joueur du championnat de Belgique au cours de l'année écoulée. Avec 219 points, l'attaquant nigérian, auteur de 22 buts sur l'année civile, a devancé le Burkinabé Hassane Bandé (Malines, 162 pts) et Landry Dimata (ex-Ostende, 128 pts).

Et s'il n'était pas là pour recevoir son prix, Henry Onyekuru a malgré tout accordé quelques mots au Laatste Nieuws. Il est fier de recevoir ce prix, mais pas étonné. « Non, je ne suis pas surpris. J'ai beaucoup travaillé l'an dernier, et ça s'est confirmé dans les résultats. Je suis très heureux et fier que ça se traduise dans le résultat des votes. » Par contre, il aurait aimé être présent au Palais 12 pour recevoir son trophée des mains de... Timmy Simons. « Vraiment dommage, ça aurait été un honneur qu'il me remette ce prix. Il est un exemple de professionnalisme et un exemple tout court pour les jeunes joueurs comme moi... »

Le Nigérian s'est révélé sous les couleurs d'Eupen avant de confirmer avec Anderlecht. Actuellement blessé, il n'était pas présent et a envoyé ses remerciements via une vidéo tournée dans les installations d'Everton (le club auquel il appartient).