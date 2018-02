Nigeria: Le pays dévoile ses deux maillots pour la Coupe du monde 2018

Original dans sa conception comme dans son histoire, le maillot domicile du Nigéria nous permet également de découvrir une autre facette graphique de Nike, qui nous avait habitué jusqu'ici à des tenues relativement sobre. Le maillot sera associé à un short blanc et à des bas verts fluo. A l'extérieur c'est une totale opposition de style que Nike a souhaité créer, presque une version nigériane du Ying et du Yang.

Et pour la tenue principale des Super Eagles, le manufacturier de la sélection a concocté une tenue qui ne devrait pas passer inaperçu ! Sur une base blanche, on retrouve des chevrons noirs sur les manches qui symbolisent tout simplement le plumage d'un aigle, symbole de la fédération nigériane mais également du pays. Sur le torse, les motifs en chevrons sont également présents mais se parent de vert clair cette fois-ci. Dans le haut du dos, sur le col, on retrouve le drapeau du Nigéria.

