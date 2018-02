Madagascar: « Hafatra » - Rossy retrouve le Palais des sports !

Le groupe Rossy et Mi-ritsoka production promettent un show inédit au Palais des sports ce dimanche 11 février.

Deux pierres d'un coup ! Les 30 ans de Pro-Rossy et la dixième année d'existence de Mi-ritsoka production seront célébrés ce dimanche au Palais des sports.

dimanche 11 février, à l'occasion de la célébration des 30 On n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace tout comme on n'indique pas au roi du

« tapôlaka glady » comment mettre de l'ambiance. Quand il s'agit de mettre le feu, Rossy n'est aucunement un novice. Qu'importe l'endroit où il se produit, le résultat, au final reste presque toujours le même : un succès populaire! Ce dimanche 11 février à l'occasion de la célébration des 30 ans de Pro-Rossy et de ses retrouvailles avec le public au Palais des sports, le chanteur promet donc une ambiance des plus endiablées. « On avancera pas à pas.

Autrement dit, la première partie sera composée de ces titres plus suaves, plus mélodieux, ces chansons d'amour avec lesquels on nous a connus, entre autres 'Any malala' et 'Hafatra'. On enchaînera ensuite par ces morceaux plus entraînants. Chaque titre qui compose la seconde et dernière partie renferme une anecdote. On se remémorera le bon vieux temps à travers ces chansons », précise Rossy.

Collaboration. Pour Mi-ritsoka et le groupe Rossy, c'est une grande première. « Pourquoi Rossy ? Pourquoi maintenant ? En fait, je suis un grand fan du groupe depuis toujours. Je n'ai jamais raté un seul de leurs concerts à Antsahamanitra. J'ai toujours eu une grande admiration pour son professionnalisme. Et quand j'ai enfin eu l'occasion de le produire et de collaborer avec lui, je n'ai pas osé. Je me suis dit qu'il ne va pas accepter. Il m'a fallu dix ans pour l'approcher. Quand je lui ai proposé de collaborer avec nous, il a accepté. Quels ne furent mon soulagement et ma joie ? », raconte Hery Randriamampianina.

Pour Rossy, il n'y avait pas matière à réfléchir. « Beaucoup ont déjà proposé de nous produire mais on a toujours refusé jusqu'à ce qu'un beau jour, le boss de Mi-ritsoka nous a approché. On a accepté sans la moindre hésitation. Pourquoi ? Parce que nous avons suivi leur évolution et on s'est aperçu qu'ils assurent qu'ils sont professionnels dans ce qu'ils font alors, on a embarqué ». Le 11 février, le groupe Rossy et Mi-ritsoka production promettent un concert inédit. Le show commence à 14 :57. « On invite les spectateurs à être à l'heure pour ne pas déranger les autres et pouvoir apprécier pleinement le concert ».