Naivo Raholdina place tous ses espoirs en Andry Rajoelina, et précisedans la foulée que : « les dirigeants successifs ne se sont jamais préoccupés du « sôsialim-bahoaka » mais plutôt du comment rester au pouvoir ». Avec l'ancien président de la Transition, selon toujours ses convictions, « rien ne sera pareil comme avant et ce sera meilleur ».

Mais ce n'est pas tout. Naivo Raholdina indique également qu'il ne faut point s'engluer dans les faux débats tels que le choix du lieu de présentation de l'IEM : Paris. « Il ne faut en rien s'inquiéter. Les dirigeants actuels dissimulent toutes les réalités. C'est dans cette optique qu'Andry Rajoelina a décidé de la présenter à Paris, pour dévisager les actes et les mauvaises pratiques desdits dirigeants, et aussi, pour exhiber les réalités malgaches », dixit-il.

Pour lui, seule « l'Initiative pour l'Émergence de Madagascar » ou IEM de l'ancien président de la Transition, Andry Rajoelina, peut sortir le pays de ce trou. « C'est une solution pérenne et opérationnelle. L'IEM a été initiée du temps de la transition mais compte tenu de la crise, de l'absence de reconnaissance internationale et de l'insuccès du gouvernement d'union nationale, les impacts y afférents n'ont pas été assez palpables », a-t-il affirmé.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.