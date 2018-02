Madagascar: Reggae - Abdou Day célèbre Bob Marley

Reggae man un jour, reggae man toujours. Comme ses pairs, Abdou Day et ses musiciens donneront un concert en hommage au roi du reggae à l'occasion de l'anniversaire de Bob Marley. Le chanteur installé en France sera au à Longwy ce vendredi. Le chanteur reprendra ses morceaux sans perdre de vue ceux de Bob Marley, la raison-même de la soirée.

Connu pour son style reggae roots, Abdou Day est une grande figure de la musique rasta. Engagé, il se retrouve souvent à faire des concerts de solidarité. Mais cette fois-ci, c'est pour marquer un évènement d'envergure dans le monde du reggae. Etant donné que l'anniversaire de l'icône du reggae est un appointement d'une grande ampleur pour les inconditionnels du reggae, elle est célébrée dans le monde entier, et Abdou Day ne déroge pas à la règle.

Avec plus de 800 concerts à son actif, Abdou Day a joué aux côtés des plus grands noms du reggae tels que Jimmy Cliff, Culture, The Wailers, ou encore BujuBanton. Enchaînant les scènes et les festivals en Europe, il connait un succès notoire surtout dans le monde du rastafarisme.

Né à Antsiranana, Abdou Day commence le chant dès l'âge de quatre ans et gagne un peu d'argent avec des chansons traditionnelles malagasy dans les rues. Il découvre le reggae avec des 33 tours de son père à la fin des années 1970 à travers des personnalités comme Jimmy Cliff, Johnny Nash, Peter Tosh ou Bob Marley.

En 1989, le jeune homme arrive en France et intègre plusieurs groupes de reggae avant de démarrer une carrière solo. Il enregistre en 1995 son premier album de quatre titres « Mais pourquoi ? » qu'il produit et distribue lui-même. En 2002 il sort « Libre »et se vend à un peu plus de 8 000 exemplaires. Un album est sorti début 2010, avec des chansons en malagasy, en anglais et en français avec la participation de Jaojoby le roi du salegy.