Madagascar: Reboisement - Gasynet à Ampangabe pour le devoir citoyen

Cette séance de reboisement a été également l'occasion pour faire état d'un bilan positif pour l'année 2017. « Notre partenariat avec le gouvernement pour la modernisation du processus de dédouanement se déroule très bien », a déclaré Cédric Catheline. Et d'ajouter qu'un certain nombre d'actions et de projets sont prévus pour cette année 2018. Gasynet et SGS continueront également les partenariats avec le secteur privé.

Dirigé par son PDG, Cédric Catheline, la grande famille de Gasynet - SGS s'est donnée rendez-vous, samedi dernier, sur ledit site de reboisement pour procéder à la plantation des 1500 jeunes plants d'acacia. Il est à noter qu'un comité de suivi a été mis en place en interne et un entretien est effectué chaque année sur la surface boisée par une équipe technique afin de garantir un meilleur taux de réussite à cette activité de reforestation. Et les résultats sont plutôt encourageants puisque le site de reboisement n'enregistre qu'une petite portion d'échec.

