Mali: Watford - Abdoulaye Doucouré rêve du Mondial 2018

« Mes statistiques se dévoilent aux yeux de tous. Ce serait un rêve d'être en équipe de France et si je suis appelé je serais le plus heureux du monde. Le Mondial ? Sincèrement oui, c'est un objectif. Je pars un peu de loin, je n'ai jamais été sélectionné, mais les performances que je fais actuellement me poussent à me surpasser et pourquoi pas à saisir ma chance », a indiqué l'ancien Rennais au micro de SFR Sport.

Parti de Rennes en 2016, Abdoulaye Doucouré ne fait plus tellement parler de lui dans l'Hexagone. Mais le milieu de terrain d'origine malienne brille en Premier League où il a marqué 7 buts en 25 matchs de championnat avec le club anglais. Désormais ambitieux, Doucouré vise le Mondial 2018 avec la France et ne le cache pas.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.