Madagascar: Consulat de Monaco - Don de six ordinateurs au Lycée Moderne Ampefiloha

Six nouveaux ordinateurs vont rejoindre le parc informatique du Lycée Moderne Ampefiloha.

Continuité. C'est le mot qui résume l'action sociale menée par la Principauté de Monaco par l'intermédiaire de son Consul Honoraire à Ampefiloha hier. Initiative qui s'inspire d'une autre menée en 2010 selon les dires de Niry Rabemanantsoa, vice-consul de Monaco, et qui s'est consacrée à aider les lycéens du Lycée Moderne d'Ampefiloha à faire face au développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. A cet effet, le lycée a bénéficié de six ordinateurs de bureau neufs.

Destinés à la salle informatique - qui sera inaugurée bientôt selon les dires de Nirina Razakamanana Razafindralambo, proviseur du Lycée Moderne Ampefiloha - les ordinateurs devraient permettre aux élèves "d'étendre leur connaissance d'un côté., mais aussi et surtout, de renforcer le nombre des matériels informatiques du Lycée en question de l'autre". Nirina Razakamanana Razafindralambo de noter par l'occasion que le LMA ne dispose actuellement que de 32 ordinateurs répartis entre la médiathèque et une autre salle informatique.

Ce qui est insuffisant par rapport aux 1200 lycéens. Les six ordinateurs vont dans ce cas renforcer le parc informatique dudit lycée tout en permettant aux lycéens d'étendre leurs horizons grâce à des contenus scolaires de qualité et diversifiés. Deuxième action menée par le consulat de Monaco dans le cadre de l'éducation numérique, le don des six ordinateurs au LMA est bénéfique pour le Lycée et les lycéens en cette ère de la numérique.