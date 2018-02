Madagascar: MCB - Une nouvelle agence à la Galerie Zoom Ankorondrano

Avec ses 25 années de présence dans le secteur bancaire malgache, MCB renforce sa volonté de devenir une banque de référence pour les entreprises et les particuliers.

Mauritius Commercial Bank (MCB) étoffe son réseau d'agence. Dorénavant, cette banque compte 6 agences à Madagascar avec l'inauguration, vendredi dernier de la nouvelle agence sise à la Galerie Zoom Ankorondrano. Une belle manière en somme pour la MCB de fêter ses 25 années de présence à Madagascar. Mais cette inauguration témoigne avant tout de la volonté de la MCB de progresser aussi bien au niveau régional qu'à Madagascar. « Cette stratégie régionale d'expansion du groupe MCB est notamment destinée à accompagner le développement des sociétés industrielles mauriciennes dans l'Océan Indien, mais elle est également un moyen de développer les entreprises malgaches », a déclaré Jean-François Desvaux de Marigny, Président du conseil d'administration de MCB Madagascar. Mais la MCB n'exclut évidemment pas les particuliers. Car son leitmotiv est dorénavant de passer du statut de banque corporate à celui de banque universelle de référence.

Professionnalisme. En tout cas, les clients qui fréquentent la nouvelle agence Zoom Ankorondrano de MCB, ont pu constater le professionnalisme de cet établissement bancaire. MCB y propose des services et des produits bancaires de très bonne qualité, ainsi qu'une meilleure flexibilité et réactivité à l'endroit de sa clientèle. MCB propose par ailleurs, une offre monétique complète à l'endroit des commerçants et des particuliers. La banque lance actuellement le « Sweat Deals » une offre qui permet aux détenteurs de carte MCB de bénéficier de remises auprès de certains commerçants et fournisseurs à Madagascar et à Maurice. Et pour mieux satisfaire la clientèle MCB Zoom opte pour une ouverture en continu de 9 heures à 16 heures, avec bien évidemment le GAB disponible 24h/24 et 7j/7. Par ailleurs, pour une meilleure commodité, l'accès aux chargés de clientèle peut se faire sans prise de rendez-vous. A noter que l'extension du réseau d'agences va se poursuivre bientôt à Antsirabe, Toliara et Nosy Be.