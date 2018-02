Mali: Accès à l'eau potable - La MINUSMA finance un projet à plus de 48 millions F.CFA

M. Ifastane Ag Mohamed, Directeur régional du Conseil Communal des Jeunes de Djebock, et Oumeyate Akly, sous-préfet du Cercle d'Anchawadj, ont exprimé leur gratitude et satisfaction à la MINUSMA pour l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable de la population.

Il ressort que la MINUSMA à travers sa Section de la Réforme du Secteur de la Sécurité et du Désarmement, de la Démobilisation et de la Réinsertion (RSS-DDR), a inauguré, le jeudi 1er février dernier à Djebock, un hangar pour le Centre de santé communautaire de la ville, ainsi que deux forages entièrement réhabilités. Un projet dont le coût total est de 48.816.500 FCFA.

