Mali: 23ème session ordinaire du conseil d'administration de CHU-IOTA - Un budget prévisionnel estimé à plus de 2, 468 milliards F.CFA

Cette annonce a été faite par Lassana Sylvestre Diarra, président du conseil d'administration du Centre hospitalier universitaire-Institut d'Ophtalmologie Tropicale d'Afrique (CHU-IOTA). C'était le jeudi 01 février 2018, lors de l'ouverture des travaux de la 23ème session ordinaire du conseil d'administration, tenue dans la salle de conférence, en présence du Directeur général du CHU-IOTA, Médecin Colonel major Mamadou Sory Dembélé et des administrateurs.

Dans son discours d'ouverture, le président du Conseil d'administration Lassana Sylvestre Diarra a précisé que cette 23ème session est la deuxième du nouveau Conseil d'administration. Il a indiqué qu'elle est consacrée à l'analyse des rapports d'activités et rapports financiers de 2017 et la proposition du Budget 2018 et son plan opérationnel.

Pour ce faire, il a exhorté les administrateurs à une analyse sans complaisance mais aussi avec discernement des documents qui leur seront présentés. « Il est certain que votre expérience, votre expertise et surtout votre sagesse en tant que membres du Conseil d'administration nous permettront d'aboutir à de bonnes résolutions et recommandations pour l'atteinte des objectifs de santé oculaire pour tous fixés à l'IOTA », a-t-il souligné.

Pour l'année 2018, le PCA a indiqué que les perspectives s'inscrivent dans le cadre de la dernière phase du projet d'établissement du CHU-IOTA. « A cet effet, le plan opérationnel a été décliné en 76 activités qui seront financées par un budget prévisionnel de 2 468 699 000 F.CFA dont 1 45O 219 000 F.CFA pour la subvention de l'Etat, 766 529 000 F CFA pour les ressources propres et 100 840 000 F.CFA pour l'appui des partenaires », a-t-il détaillé.

Enfin, Lassana Sylvestre Diarra précisera que ce budget servira à la prise en charge des dépenses de personnel de fonctionnement et d'investissement en vue d'améliorer davantage la qualité des prestations offertes à nos populations.