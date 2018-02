Sénégal: Un mois après la tuerie de Boffa Bayotte - Toubacouta toujours dans la psychose

Le souhait exprimé aujourd'hui par ces habitants de Toubacouta c'est de disposer des permis pour aller voir leurs proches en prison. Une demande réitérée par cet autre habitant de Toubacouta. «Le souhait de chaque parent est de voir son proche pour se rassurer. Mais on ne peut pas voir, nos frères, nos parents arrêtés et emprisonnés». Le village a toutes les allures d'une localité meurtrie où la vie est au ralenti.

Et lorsque notre interlocuteur évoque la question c'est pour dire «Depuis leurs arrestations jusqu'à nos jours, aucun parent des personnes suspectées n'arrive à les voir. On ne sait pas dans quelles conditions elles sont. Personne n'a de nouvelles d'eux. Nous sommes inquiets et le village est dans la tristesse totale», déclare-t-il avant de poursuivre «ce sont les femmes qui sont restées au village qui mènent des activités de maraichage pour subvenir à leurs besoins. Elles sont laissées à elles-mêmes. Elles font des efforts énormes pour joindre les deux bouts. Le souhait de chaque parent est de voir ses proches quel que soit la faute commise», martèle-t-il.

