Guinée: Transports aériens - Signature de convention entre Guinea Airlines et Ethiopian Airlines

Oyé Guilavogui, ministre d'Etat aux transports lors de la signature d'un accord de partenariat à Addis Abebas

Le ministre d'Etat aux transports s'est rendu la semaine dernière à Addis-Abeba, dans la capitale éthiopienne pour procéder à la signature d'un accord de partenariat entre Ethiopian et Guinea Airlines. Après une année d'intenses négociations facilitées par le département des transports, les deux parties sont finalement tombées sur un accord.

Dans cette convention, la compagnie éthiopienne doit équiper Guinea Airlines en trois avions de type Boeing et Daff. "Il y a un an mon département a mis les bouchés doubles pour aboutir aujourd'hui à ce partenariat entre la compagnie Guinée Airlines et Ethiopian Airlines", s'est réjoui Monsieur Oyé Guilavogui, ministre d'Etat aux transports. "Vous savez la compagnie Ethiopian Airlines est une grande compagnie, en Afrique, c'est la meilleure et la dixième compagnie aérienne dans le monde", a-t-il ajouté.

Le ministre s'est par ailleurs félicité de la volonté de deux parties d'honorer leur part d'engagement. "La compagnie nous a rassuré qu'au mois de juin les 3 avions seront à Conakry, il s'agit d'un Boeing et de deux Daff qui vont desservir les capitales régionales, notamment Boké, Labé, Faranah, N'Nzérékoré et Kankan, ensuite, le Liberia, la Sierra Leone, Abidjan et le Sénégal", a révélé Monsieur Guilavogui.

La réhabilitation des aéroports régionaux est la principale condition pour l'acquisition de ces trois avions. "Il y a cette occupation anarchique et illégale des aéroports régionaux par nos compatriotes, donc, il y a lieu de les faire déguerpir de toute urgence avant le mois de mai", explique le ministre en parlant des défis.

Pour Monsieur Oyé Guilavogui, l'arrivée de ces trois appareils pourrait atténuer la souffrance des Guinéens du pays profond désirant se rendre à Conakry pour rejoindre par exemple la Mecque pour le pèlerinage. Un autre point encourageant, cet accord marque la concrétisation d'un partenariat sud-sud recommandé par les partenaires internationaux.