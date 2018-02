Congo-Kinshasa: Dossier John Tshibangu - La MONUSCO pour un procès juste !

L'extradition de cet homme à la tête du Front du Peuple Congolais pour le Changement et la Démocratie (FPCD), une rébellion qui revendique plus de 5.000 combattants mais dont le quartier général n'est pas connu, a été critiquée par les défenseurs des droits de l'homme, commente le site d'informations Actualite.cd. « Nous ne sommes pas en mesure d'affirmer si cette extradition s'est déroulée dans les règles ou non, dans la mesure où nous n'avons pas eu accès au dossier », a déclaré, pour sa part, Florence Marshall. Après la répression des marches des fidèles catholiques le 31 décembre 2017, Tshibangu passé à la rébellion en 2012 après avoir contesté la réélection de Joseph Kabila (2011) est réapparu en Janvier dernier. Le voici plus visible que jamais...

Il (Tshibangu) aura droit à un procès « en bonne et due forme (... ) dans quelques semaines ou mois », promettait lundi dans une conférence de presse le Ministre de la justice, Alexis Thambwe Mwamba, qui l'accusait d'avoir menacé de « chasser » le Président Joseph Kabila du pouvoir. Affirmations basées sur la vidéo faite par John Tshibangu et larguée sur la toile. Dans cette dernière, apprend-on, cet ancien Colonel devenu déserteur des Forces Armées demandait au Président Kabila de s'excuser auprès des congolais suite aux morts de la marche des fidèles catholiques le 31 décembre 2017. Par ailleurs, endéans 45 jours, il promettait de le faire partir. Sans surprise, depuis cette vidéo, il a grimpé sur la liste de priorités sécuritaire. Alerte qui fait qu'à peine quelques jours, il sera appréhendé.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.