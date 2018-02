Congo-Kinshasa: Selembao - Le quartier Ngafani dévoré par les érosions

Une intervention d'urgence du gouvernement s'impose pour éradiquer les têtes d'érosions qui engloutissent plusieurs maisons, y compris la paroisse Kimbanguiste située au quartier Ngafani dans la Commune de Selembao.

La situation est plus que dramatique au regard de l'ampleur de dégâts que causent ces érosions dévastatrices. Un des notables du quartier, en la personne de M. Edmond Mavungu, avait tenté, il y a quelques années, avec ses faiblesses ressources de lutter contre cette catastrophe. Mais, hélas ! Si, il a pu maîtriser la progression d'érosions d'un côté, il n'en est pas le cas de l'autre côté dans la trajectoire comprise entre les avenues Kasandji et autres, en plus du périmètre de la paroisse Kimbanguiste.

A en croire d'autres notables du quartier interrogés, un travail de génie-civil ou militaire s'impose pour commencer d'abord à remplir des immondices ou sacs de sable, les ravins ayant provoqué des trous béants dont la crevasse du sol peut atteindre 5 à 10 mètres de profondeur.

D'autres témoignages n'hésitent pas de parler de la défaillance humaine qui serait à la base de ces désastres pour la simple et bonne raison que le quartier est envahi par des constructions anarchiques, c'est-à-dire, des bâtisses construites sans aucune norme urbanistique avec des avenues entrecoupées sans qu'on ait pensé aux voies de canalisation ou d'évacuation des eaux de pluies. C'est pourquoi, disent-ils, il sera même difficile de faire parvenir des engins lourds dans le quartier à cause de l'inaccessibilité de routes. Sinon, beaucoup de parcelles seront englouties. L'écoulement des eaux des pluies qui quittent la grande avenue By pass dans la Commune de Mont-Ngafula fraye du chemin dans des parcelles construites. La visite dernièrement, du 1er Ministre Bruno Tshibala s'était arrêtée dans l'axe Armée du Salut alors que la situation demeure tout aussi préoccupante du côté de l'avenue de la Montagne d'où, il faudra ouvrir une voie piétonne qui commence de cette avenue et doit traverser les avenues Lualaba, Lukaya pour déboucher sur l'avenue Ngafani.

Situation géographique

De Rond-point Ngaba à destination de la Cité verte ou de l'UPN, Ngafani se trouve du côté droit de l'avenue By Pass, opposé de la maison communale de Mont-Ngafula. Le quartier Ngafani est totalement enclavé. A l'est, il fait frontière à la commune de Makala, à l'ouest par le quartier camping et Kitokimosi dans la commune de Selembao et au Sud, par la même commune de Selembao.

Dossier à suivre.