Congo-Kinshasa: Hommages à Mgr Jérôme Makila - Une délégation catholique signalée chez Tshibala !

l'Abbé Ndumba Georges s'est félicité de la magnanimité de l'Autorité Suprême du pays, qui s'est comporté-là, en véritable père de la nation congolaise, en facilitant les obsèques de Feu Mgr Jérôme Makila et ce, malgré les malentendus ou, mieux, le sentiment d'animosité que d'aucuns ont voulu entretenir entre le pouvoir et l'Eglise catholique.

Décédé à la Clinique Bondeko, à Kinshasa, le corps de ce Prélat d'honneur de Sa Sainteté devra être rapatrié au diocèse de Lisala, dans la nouvelle province de la Mongala, pour des obsèques dignes. Ainsi, pour faire face aux charges liées au rapatriement de la dépouille mortelle de ce serviteur de Dieu, une délégation de prélats catholiques, conduite par Monsieur l'Abbé Georges Ndumba, ci-devant, Président du Comité d'Organisation des Obsèques, est allée voir le Premier Ministre Tshibala, afin de solliciter une assistance auprès de la plus Haute Autorité du Pays, entendez-là, le Chef de l'Etat, Joseph Kabila. Sur instruction de ce dernier, Bruno Tshibala a débloqué un montant de l'ordre de 58.600 $US, l'équivalent des prévisions présentées par la Maison Diocésaine de Lisala, pour des funérailles à la Hauteur de la trempe de cet Evêque. Voilà qui coupe l'herbe sous les pieds de ceux qui pensent qu'il y aurait un conflit entre l'Etat congolais et l'Eglise catholique. "Il n'en est rien", soutient-on, dans les milieux proches de l'Hôtel du Gouvernement.

