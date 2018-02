Congo-Kinshasa: Udps/Limete - Le successeur d'Etienne Tshisekedi sera bientôt connu !

La Commission chargée de préparer ces assises a fini les travaux qui lui ont été confiés. De ce fait, il ne reste que la convocation dudit Congrès, une fois que les moyens nécessaires seront prêts. Ce, au cours de ce mois de février 2018. C'est ce qu'a laissé entendre Augustin Kabuya, Porte-parole de la fille aînée de l'Opposition, l'Udps. En tout cas, tout est mis en marche pour la réussite de ce congrès au niveau de Limete. Le modèle de l'invitation et le badge d'accès par exemple, sont déjà connus et même palpables. Ainsi, pour la concrétisation du congrès en perspective, l'Udps refuse de quémander les fonds ici et là. Les fonds nécessaires viendront de tous les membres de l'Udps, sans exception. C'est ce qu'on peut retenir du speech d'Augustin Kabuya. Dans cette logique, a-t-il indiqué, le Secrétaire Général de l'Udps, Jean-Marc Kabund, lui, a signé en date du 5 février 2018, un formulaire ayant trait à la contribution financière à tous les niveaux de ce parti dont il assume la Présidence par intérim, conformément à l'article 26 du statut de l'Udps. Tenez! 10 000 dollars américains, c'est la contribution que va débourser l'exécutif de l'Udps pour l'organisation de ce Congrès Extraordinaire. Toutes les fédérations de l'intérieur devront apporter, chacune, une somme de 500 dollars américains.

