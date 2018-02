Congo-Kinshasa: Ces rendez-vous !

Ces mandats sont aussi d'ailleurs. A l'Udps, aile de Limete, évidemment, où l'on sonne l'alerte sur un probable complot censé déboucher sur l'arrestation de Félix Tshisekedi et Jean-Marc Kabund dans l'affaire des Kamuina Nsapu/Kinshasa. Le premier serait visé pour qu'il ne soit plus éligible à la présidentielle. Le second, lui, l'actuel intérimaire de Feu Tshisekedi Etienne à la présidence de l'Udps, afin, entre autres, d'empêcher la tenue du congrès de la fille aînée de l'Opposition, un rendez-vous annoncé pour ce même mois de février. Simple supputation ou crainte avérée ? La question perdure.

De l'avis de quelques observateurs, c'est ces appels des pères de l'Eglise qui auront permis la création du Comité Laïc de Coordination avec la coalition des intelligences et cœurs des professeurs comme Thierry Landu et le célèbre historien Ndaywel qui vivraient, à présent, sous les radars car, sujets à des mandats d'arrêt.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.