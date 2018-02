Congo-Kinshasa: Archidiocèse de Kinshasa - La Paroisse Saint Mukasa fête ses 40 ans d'existence

1977-2017, la célébration eucharistique marquant le quarantième anniversaire d'existence de la Paroisse Catholique Saint Mukasa, située au quartier Malueka, Doyenné Saint Cyprien par Monseigneur Edouard Kisonga, Evêque Auxiliaire de l'Archidiocèse de Kinshasa, a eu lieu dimanche 4 février 2018.

Ce, en présence d'une forte équipe sacerdotale à la tête de laquelle, l'Abbé Bienvenue Masunda Ndotoni, curé de la paroisse et de son vicaire, Abbé Blanchard Mingiedi, ainsi que de beaucoup d'autres invités de marque dont des professionnels des médias. Double évènements en une seule manifestation, la cérémonie très haute en couleur a coïncidé avec les 5 ans de vie sacerdotale de l'Abbé Blanchard Mingiedi.

Ce 40ème anniversaire de Saint Mukasa marque d'une pierre blanche les annales de cette paroisse que les fidèles agréent les innovations opérées par l'actuelle équipe sacerdotale. A cette même occasion, Mgr. Edouard Kisonga a procédé à la pose de la première pierre de lancement des travaux de construction de la nouvelle cure, en remplacement de l'ancienne dont le bâtiment connaît des fissurations dues au poids de l'âge.

Auparavant, l'Evêque Kisonga a, dans son exhortation, lancé un message interpellateur qui invite les Congolais au partage et à l'amour du prochain. Le sens d'amour et de partage est tributaire à la compassion que l'on a face à la tragédie que traversent des milieux des personnes dans le monde, plus précisément, en République Démocratique du Congo où des populations sont tuées chaque jour, violées et vivent dans la famine et misère indescriptible.

Paraphrasant l'Apôtre Paul, Mgr. Edouard Kisonga a déclaré qu'on ne peut seulement bénéficier de l'amour du Christ. Plutôt, à l'instar de l'évangile de Saint Marc, il faut rendre pratique le Ministère de Jésus-Christ qui est basé sur la guérison, la prière et la prédication. Un ministère pour annoncer, dénoncer et renoncer, révèlent les saintes écritures. Jésus-Christ est celui qui sauve et qui guéri, dit-il.

Par ailleurs, il a rappelé que la mission de l'Eglise a toujours été celle de l'accompagnement de plus démunis, et l'assistance des pauvres.

40 ans de gloire et de joie, l'Evêque exhorte les fidèles de la paroisse à regarder vers l'avant pour préparer le cinquantenaire. Plus question de regarder en arrière, a-t-il martelé. Beaucoup de prêtres, religieuses et religieux sont sortis de la Paroisse Saint Joseph Mukasa, a-t-il fait savoir.

L'évangile doit être enseigné partout à travers le monde, soutient-il. Ce, avant d'insister qu'en dépit de la crise conjoncturelle, il faut que chacun ouvre sa main pour partager.

En définitive, il a eu des mots justes pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont bien voulu communier avec les fidèles de la paroisse pour fêter le 40ème anniversaire de leur paroisse. L'Abbé Bienvenue, Curé de la paroisse n'a pas manqué, lui également, des mots pour remercier ses convives qui ont répondu à l'invitation. Le président du Comité d'organisation de la fête, après avoir brossé l'historique de la paroisse, a invité l'opinion tant nationale qu'internationale ainsi que tous les hommes et femmes animés d'une bonne volonté, de venir en aide à cette paroisse qui a encore beaucoup de défis à surmonter et des projets en perspectives, surtout dans l'encadrement de la jeunesse. Le tout s'est clôturé par une imposante cérémonie des réjouissances, en la salle des fêtes "La Consolate" de la paroisse Saint Mukasa.