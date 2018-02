Congo-Kinshasa: Départ de Dany Banza et l'ACO - G7 - Pierre Lumbi prend acte !

«Pour ce qui est du quatrième objectif,... il s'avère que nous avons atteint des divergences difficiles à concilier au point que notre participation effective au sein du G7 est affectée et qu'une méfiance s'est installée avec l'instauration des réunions sélectives », avait précisé le numéro Un de l'ACO. Pierre Lumbi, dans une réponse administrative sobre et au-delà d'une quelconque polémique, s'est astreint à simplement prendre acte de cette libre décision de Dany Banza. Ci-après, la réponse du Président du G7, Pierre Lumbi, à Dany Banza.

Pour rappel, c'est le 30 janvier 2018 que Dany Banza avait saisit la présidence du G7, pour signifier son départ de cette famille politique de l'opposition. Pourquoi ? Dans sa correspondance, il expliquait qu'il y a divergence sur l'un des 4 objectifs que s'étaient assignés la plateforme proche du chairman du TP Mazembe à sa création, entre son parti et les autres partenaires. Et, la quatrième de ses objectifs étant la participation du G7 aux élections avec un programme et un candidat commun à la présidence de la République.

