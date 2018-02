Tunisie: Journées de l'éco-construction et de l'innovation

Il a ajouté, lors d'une conférence de presse, tenue à Tunis, que cet événement est devenu un rendez-vous annuel pour réunir les décideurs et les experts de la construction et du bâtiment ainsi que les représentants des différentes entreprises dans le but d'encourager la réalisation de futurs projets économiques et écologiques.

Il s'agit, également, d'œuvrer pour amorcer une vision prospective de l'évolution des métiers écologiques et de participer à la réussite de projets durables à forte valeur ajoutée.

Organisées à l'initiative de la société de prestation de services Invest Consulting, ces journées regrouperont tous les corps de métiers de la filière du bâtiment durable, fournisseurs, décideurs, porteurs de projets innovants, architectes, bureaux d'études et prestataires de services.

Ayadi a souligné que cette manifestation vise à favoriser le développement du bâtiment écologique et les investissements des différentes entreprises dans l'éco-construction.

Au programme de ces journées figure l'organisation d'environ 40 conférences qui traiteront de plusieurs thèmes, tels que: l'architecture et l'urbanisation écologique, l'innovation dans les matériaux et les systèmes constructifs, le tourisme écologique, la gestion écologique des bâtiments et la création de nouveaux projets et emplois.

Un espace d'exposition avec la participation de 30 exposants est prévu lors des 10e journées de l'éco-construction et l'innovation pour mettre en valeur les produits et le savoir-faire du secteur du bâtiment, outre un autre espace qui sera dédié aux startup écologiques pour présenter les projets d'innovation et les idées de projets.

Ayadi a ajouté que les conclusions et les recommandations de cette manifestation constitueront une feuille de route pour l'évolution du bâtiment écologique avec une contribution substantielle dans le développement de tous les corps de métiers de la filière du bâtiment durable.

Il a avancé qu'un projet sera lancé, à cette occasion, au profit de quatre gouvernorats : Jendouba, Kasserine, Gafsa et Tataouine, visant à créer 50 petites et moyennes entreprises (PME) et à former 200 personnes.