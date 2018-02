Tunisie: Ça grimpe à 6,9%

Décélération de la hausse des prix des produits alimentaires

En janvier 2018, les prix de l'alimentation ont augmenté de 7.9 % sur un an (8,3% en décembre). Cette hausse est expliquée par l'augmentation des prix des huiles de 18,1%, les fruits de 16,1% et les viandes de 9,3%.

Hors produits frais, les prix de l'alimentation sont en hausse sur un an de 7,6%. L'inflation des services continue à augmenter. Sur un an, les prix des services augmentent de +4,4%. Les prix des services de santé poursuivent leur hausse (+7,3 %), précise l'INS.

Et d'ajouter que les prix des loyers ont augmenté de 4.2%., et ceux des transports se sont stabilisés sur un an (+1,0%).

Sur un an, les soins et les effets personnels ont augmenté de 8.2%. De même, les prix des assurances ont enregistré une hausse de 9.3%. Le taux d'inflation sous-jacente (ISJ) «l'ensemble hors alimentations et boissons et hors énergies» s'établit à un niveau de 6,6% contre 5.7% en décembre 2017.

Les prix de produits libres (non administrés) ont augmenté de 7,6%, contre 4,5% pour les prix administrés. Les produits alimentaires libres ont connu une augmentation de 9,0%, contre 2,2% pour les produits administrés.

Hausse des prix à la consommation de 1,1% en variation mensuelle

En janvier 2018, les prix à la consommation ont augmenté de 1,1%, contre +0,4% en décembre 2017. Cette hausse provient de l'augmentation des prix des carburants de 2,7% et les prix des produits alimentaires de 1,1%.

Les prix du groupe santé ont augmenté de 1.1% et ceux des produits d'habillement se sont repliés en raison du début des soldes d'hiver.

Les prix des produits alimentaires ont augmenté de 1.1% suite à la hausse des prix de la plupart des produits à l'exception des légumes frais.

Au cours du mois de janvier 2018, les prix de transport ont augmenté de 2.7% en raison de la révision de la tarification des carburants de 2,9%.

Les prix des voitures et des pièces de rechange ont enregistré une hausse de 3,8%.

S'agissant du groupe santé, les prix ont augmenté de 1,1% sur un mois, en raison de la hausse des prix des produits pharmaceutiques (1.1%) et les prix des services ambulatoires (1,5%).

Les prix des produits manufacturés ont enregistré une hausse de 1.6% en raison de la hausse des prix des matériaux de construction de 3.8%, des produits d'entretien de 2.0% et les équipements ménagers de 1.8%.

En janvier 2018, les prix des produits d'habillement se sont repliés de 0,3%, contre 1,3% le mois précédent en raison du début des soldes d'hiver.