Afrique: Un Fonds et une plateforme pour connecter jeunes entrepreneurs travaillant dans l'innovation et monde professionnel

Il fait-il savoir qu’au mois de janvier 2016, le CESAG et la Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé (SID), ont signé une Convention de partenariat à Djeddah pour la mise en place d’une Académie Ouest Africaine de Finance Islamique, en présence du Gouverneur de la BCEAO, Président du Conseil d’Administration du CESAG et du Président Directeur Général de la SID.

Selon eux, le but visé est de développer des solutions innovantes, de faciliter le transfert de technologies et de favoriser des partenariats permettant de répondre aux défis humanitaires urgents concernant cinq des Objectifs de Développement Durable.

A cet effet, poursuivent-ils, la BID avait prévu de mettre en place le Fonds et la Plateforme en question, permettant de mettre en relation de jeunes entrepreneurs travaillant dans les domaines de l’innovation, avec les décideurs politiques, les centres de recherche, les institutions d’enseignement supérieur, les organisations de la société civile, les investisseurs, etc.

La cérémonie s’est tenue en présence de la Conseillère du Président de la BID, Dr Hayat Sindi, de la Directrice du COFEB / BCEAO, Mme Aminata Haidara, de la représentante du Bureau Régional de la BID, Mme Khadija Diallo Guerro, du Président de l’Académie Nationale des Sciences et Techniques du Sénégal, Pr Doudou Ba et du Dr Adama Dieye, ancien membre du Conseil d’Administration de la BCEAO.

Le Groupe de la Banque islamique de développement (Bid), partenariat avec le Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion (Cesag), a lancé, ce jeudi 8 février à Dakar le Fonds « transform » et la plateforme « Engage » pour les sciences, la technologie et l’innovation.

