Sénégal: Ziguinchor / Grève des enseignants - Menace de boycott des compositions

Rebelote pour les enseignants qui poursuivent leur bras de fer avec le gouvernement. Dans plusieurs établissements de la région de Ziguinchor, le mot d'ordre de grève est bien suivi par ces enseignants. Et une réelle menace plane sur les compositions du premier semestre qui sentent le parfum de boycott des enseignants surtout dans les collèges où les évaluations de fin de semestre n'ont pas encore démarré. Et la menace des professeurs est de plus en plus persistante, lesquels se disent déterminés à exécuter le mot d'ordre : «Nous sommes obligés de respecter les consignes de nos centrales syndicales en appliquant le boycott, car on a l'impression que l'Etat fait du dilatoire avec nous. Nos élèves vont en pâtir, mais c'est dommage ce sont les dégâts collatéraux de cette grève... », lance Monsieur Diatta, professeur de lettres dans un CEM de la commune de Ziguinchor.

