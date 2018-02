Mouhamadou, un parent lui est catégorique : «Il faut revoir le droit de grève, c'est une anarchie organisée par l'Etat. Il faut agir pour sauver notre pays, car le savoir est essentiel et pour rien au monde l'Etat ne doit permettre le sabotage du système éducatif presque à genou». Avant de se réjouir d'une prise de conscience naissante de certains enseignants qui refusent d'aller en grève. Des enseignants qui sont en phase pour les revendications, mais refusant d'abandonner leurs élèves, comme ce prof de Math M. Diallo qui regrette le manque de respect de l'Etat, mais jure de ne plus jamais abandonner les élèves pour une grève. «Nous voulons former des gens qui demain vont redresser ce pays. Il ne faut pas oublier cette mission. Nous n'avons pas le droit de tout détruire », dit-il.

