Le projet vise à contribuer à l'amélioration de l'accès et du contrôle des femmes sur les terres et leur participation dans les instances de prise de décisions pour une gouvernance foncière responsable et durable, dans un contexte d'acquisition de terres à grande échelle. L'étape du lancement marque le début de la mise en œuvre de ce projet de trois ans qui interviendra dans les zones du Delta, des Niayes et du Bassin arachidier sud. Il verra la participation d'une centaines de représentants d'organisations féminines, de parlementaires, de représentants de l'Etat et des bailleurs de fonds.

La présidente de la Fédération nationale des femmes rurales du Sénégal, Ndiouck Mbaye, s'offusque également du fait que seule une petite portion des femmes accède aux terres. Un fait du à la méconnaissance de la loi. Et, même si elles en savent quelques choses, elles refusent de réclamer leur du à cause des pesanteurs sociales.

Le directeur exécutif de l'Initiative prospective agricole et rurale (Ipar), Cheikh Oumar Ba, déplore la marginalisation des femmes dans l'octroi des terres au Sénégal. Elles sont dépossédées des terres au profit de grandes multinationales. Or, elles sont actuellement responsables de ménages dans plusieurs localités.

