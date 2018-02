Sénégal: Plans d'actions des syndicats d'enseignants - Les grèves « reportent » les compositions

Elève en classe de terminale au lycée John F. Kennedy, Mame Diarra Thiam, déplore les grèves récurrentes des syndicats d'enseignants, à quelques encablures, dit-elle, des examens nationaux, notamment l'anticipée de Philosophie. «On ne supporte plus ces grèves des professeurs. Nous avons besoin d'étudier et de terminer les programmes, car nous sommes en classe d'examen. Ce sera bientôt l'anticipée de philosophie, sans oublier le baccalauréat», explique Mame Diarra.

«Les grèves réduisent le quantum horaire et impactent négativement sur le niveau des élèves», précise M. Agne, non sans déplorer : «l'impact psychologique des grèves sur les élèves qui étaient déjà préparés à ces évaluations. Un risque de relâchement est palpable».

Au lycée Blaise Diagne, c'est le même constat. L'administration ne parvient toujours pas à organiser des compositions. «C'est la troisième fois que nous ne parvenons pas à tenir des évaluations à cause des perturbations» dixit, Alioune Dione, professeur d'Histoire et Géographie au lycée Blaise Diagne. Avant d'indiquer que : «la décision des syndicats de boycotter les compositions a été largement suivie par les enseignants du lycée».

Les mouvements d'humeurs des syndicats d'enseignants largement suivis reportent pour le moment, les compositions prévues au niveau des lycées de Blaise Diagne et de Maurice Delafosse. Une réunion entre les responsables des établissements, est prévue au niveau de l'inspection d'académie pour l'évaluation de la situation et voir le comportement à adapter pour la suite.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.