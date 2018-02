Sénégal: Mbour / Perturbation du système éducatif - Lycéens et collégiens dans la rue

Le système éducatif a connu hier, des perturbations dans la commune de Mbour. Un vent de boycott des compositions souffle au Lycée Demba Diop.

En effet, les élèves du lycée Demba Diop dirigés par des responsables, ont quitté leur établissement, tout de rouge vêtus, en milieu de matinée pour marcher vers les collèges d'enseignement moyen et le lycée Cheikh Ahmadou Lamine Dabo. Précédés par des huées et la clameur, ils ont délogé tous les collégiens qui étaient dans les classes. La situation est consécutive à des comportements déjà signalés au début du week-end au lycée Demba Diop.

Des professeurs de Demba Diop, en relation avec l'administration, avaient pris l'engagement de convaincre leurs collègues, au nombre de soixante-dix, de surveiller les compositions. Ils seront déboutés par ces derniers, une fois l'information transmise. Ils sont plus que jamais déterminés à se faire entendre pour la satisfaction de leurs revendications, suite au mot d'ordre donné par les syndicats d'enseignants. Au bout du compte, seuls huit parmi eux ont accepté de faire la surveillance des compositions.

Au boycott de la surveillance des compositions par les professeurs, les élèves ont réagi en déclenchant un mot de grève pour sortir des établissements tous les collégiens et lycéens de la commune de Mbour. D'une manière générale, l'impact de la grève et du boycott des enseignants a fait tous ses effets dans la commune de Mbour dans les lycées et collèges.

Saly-Portudal, la commune voisine de Mbour a enregistré un déroulement paisible des compositions dans ses collèges et lycée. Une réunion de crise en présence du censeur et du proviseur de Demba Diop, regroupant les professeurs et le gouvernement scolaire du lycée Demba Diop, a convenu de rassembler tous les élèves ce matin afin de les ramener à la reprise des cours. Ils ont aussi convenu de la suspension des compositions. Un fait important est à signaler : la quinzaine en cours correspond dans la région de Thiès à une période consacrée à des évaluations standardisées, suite aux progressions harmonisées déroulées dans les classes de la Sixième à la Terminale