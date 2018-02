Sénégal: Procès de Khalifa Sall au Sénégal - La défense à la manœuvre

Khalifa Sall a lui été questionné par ses avocats sur le rapport de l'inspection générale d'Etat à l'origine de ce procès. « Une enquête et un rapport secret demandé par le président de la République. Nous avons demandé qu'il soit déclassifié, en vain ». Dans la foulée, Khalifa Sall évoque, une fois de plus, l'histoire des fonds politiques. « J'en ai parlé avec trois présidents successifs », affirme le maire, « avec l'actuel président, on en a parlé en 2012, lui-même a sollicité ces fonds. Depuis, on ne s'est jamais revu ».

Questionné par les avocats de la défense, monsieur Bocoum déclare qu'entre 2005 et 2015, il ne s'est jamais inquiété que les factures de mil et de riz, produits jamais livrés qui justifiaient les 30 millions décaissés, soient toujours les mêmes. « Cela n'a jamais attiré mon attention », explique l'ex-percepteur qui comparait libre.

Au Sénégal, suite du procès de Khalifa Sall. Après le parquet et les avocats de l'Etat, c'est aujourd'hui la défense qui interroge les prévenus, qui sont notamment accusés de détournements de deniers publics, des faits passibles d'une peine de dix ans de prison, et qui tentent donc de convaincre le tribunal que Khalifa Sall n'a rien fait d'illégal. Au cœur de débats, l'histoire des fonds politiques au Sénégal.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

