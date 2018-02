Congo-Kinshasa: Résolution 1325 - Sensibilisation du personnel féminin des forces de sécurité de Kalemie

communiqué de presse

Kalemie, le 6 février 2018 - La Section de l'Information publique de la MONUSCO Kalemie et le Ministère provincial du Genre, Famille, Enfant et Action Humanitaire ont organisé le mardi 6 février 2018 une séance de sensibilisation sur la Résolution 1325 à l'attention du personnel féminin des forces de sécurité et de défense en poste à Kalemie.

Une cinquante de participants, dont trente femmes, ont pris part à l'activité qui a eu lieu dans la salle de conférence St Albert de Kalemie. En plus des Officiers et sous-officiers des Forces Armées de la RDC (FARDC), des Cadres et agents de la Police Nationale Congolaise (PNC), les épouses de militaires et de police ont été conviées à cette rencontre. La séance a eu pour but d'examiner avec les participants, le contenu et la mise en œuvre de la Résolution 1325 dans le secteur de la sécurité.

A la cérémonie d'ouverture, dans son discours, la Ministre provinciale du Genre Famille et Enfant et Action humanitaire, Madame Virginie Nkulu Nemba, a indiqué « qu'il s'avère opportun d'accroître la participation des femmes militaires, policières ainsi que des épouses des hommes en uniforme dans le processus de promotion du maintien de la paix et de la sécurité», rappelant les conséquences dramatiques du conflit Twa - Bantou pour les communautés de la province du Tanganyika.

Elle a noté que des inégalités entre hommes et femmes existent dans tous les secteurs, et entre autres dans le secteur de la sécurité et de la défense avec des conséquences néfastes au plan professionnel et social. Elle a souhaité que la rencontre suscite en chacun une ouverture d'esprit et permette de maintenir la paix et la sécurité dans la province du Tanganyika de façon collégiale.

Quant à Monsieur Jean-Georges Nyame, Chef de bureau de la MONUSCO Kalemie par intérim, il a souligné la nécessité de travailler ensemble sur la problématique de la promotion des droits de la femme, précisant que la Résolution 1325 prodigue divers conseils aux États, aux organisations régionales, au système des Nations Unies et à d'autres parties prenantes pour aider à satisfaire les besoins des femmes et des filles pendant et après un conflit armé et pour promouvoir leur autonomisation.

Outre la présentation de la Résolution 1325 par le Bureau Conjoint des Nations Unies aux droits de l'Homme, les trois autres communications ont porté principalement sur la dimension genre, les questions liées aux violences sexuelles basées sur le genre, la participation des femmes à la résolution des conflits ; avant les travaux de groupes ayant abouti sur les recommandations pour la mise en œuvre de la Résolution 1325 dans le secteur de la sécurité.

Les participants ont préconisé entre autre l'application effective des textes régissant le secteur de la défense qui tiennent déjà compte de la place des femmes en référence à la loi 13/005 de janvier 2013 ; la poursuite de la sensibilisation à la promotion des droits de la femme ; la vulgarisation de la Résolution 1325 tant à Kalemie qu'en province, reconnaissant que le rôle du personnel féminin militaire et de police est essentiel dans la résolution des conflits et la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre, l'aspect « confiance » étant une donnée importante compte tenu du contexte socioculturel.

Outre le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme, la Section des Affaires civiles, la Police de la MONUSCO secteur de Kalemie et le personnel féminin du contingent des Casques béninois (BENBATT) ont été également associés aux travaux qui interviennent un mois avant la célébration de la Journée internationale de la femme 2018.