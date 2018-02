Angola: Le Ministre d'Etat des Emirats Arabes Unis travaille à Luanda

Luanda — Le ministre d'Etat des Emirats Arabes Unis, Sultan Al Jabar, est arrivé mercredi soir à Luanda pour une visite de travail de 24 heures visant à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays.

A son arrivée dans la capitale angolaise, le gouvernant émirati a été reçu à l'aéroport international par le secrétaire d'État pour la Coopération internationale et aux Communautés angolaises à l'étranger, Domingos Custódio Vieira Lopes.

Selon le programme de visite, dont copie est parvenu à l'Angop, la délégation émiratie aura des entretiens avec des autorités angolaises et pourrait signer deux accords, l'un pour éviter la double imposition et l'autre dans le domaine aérien entre la République d'Angola et les Emirats Arabes Unis.

Pendant son séjour en Angola, le Sultan Al Jabar, qui dirige une délégation de haut niveau de son pays, va participer également au Forum des affaires Angola-Emirats Arabes Unis.

En ce qui concerne la visite, le secrétaire d'État à la Coopération internationale et aux Communautés angolaises à l'étranger a déclaré que cela permettrait de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays et de promouvoir les échanges commerciaux.

« Comme vous le savez, nous avons déjà un accord sur la promotion mutuelle des investissements et nous cherchons, d'après les intérêts de l'Angola et des Emirats Arabes Unis, de promouvoir les actions du programme de coopération pour avoir une relation plus ouverte », a déclaré le dirigeant angolais à la presse.