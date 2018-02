Angola: Le pays au 3ème Forum africain sur la Science, la Technologie et l'Innovation au Caire

Luanda — L'Angola sera présent au 3ème Forum Africain sur la Science, la Technologie et l'Innovation (ITS), qui se tiendra du 10 au 12 juillet au Caire, en Egypte.

A l'événement, la délégation angolaise sera dirigée par le ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Maria do Rosário Sambo, qui interviendra sur le thème "Les voies innovantes pour la construction des infrastructures de la matière grise en Afrique".

Maria do Rosário Sambo participera également à des sessions plénières et thématiques, ainsi qu'à des expositions d'échantillons d'efforts réalisés dans les domaines de la science, de la technologie, de l'innovation et des initiatives de jeunes entrepreneurs.

Les politiques institutionnelles et les incitations nécessaires pour établir de solides systèmes nationaux d'innovation pour l'industrialisation et le développement social, la compétitivité des STI et du secteur privé dans des domaines considérés comme des opportunités tangibles pour la transformation économique en Afrique seront au cœur du forum.

Les participants se pencheront aussi sur des thèmes comme le changement climatique, la nutrition, l'eau, les Technologies de l'information et de la communication, des produits pharmaceutiques, ainsi que l'identification et l'orientation des actions visant à la construction de systèmes nationaux d'innovation technologique pour l'industrialisation.

Le forum, organisé sous l'égide des présidents égyptien, Abdel Fattah El Sisi, et de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, vise le dialogue et les meilleures pratiques pour accélérer les investissements dans l'enseignement supérieur, la science et la recherche, afin de contribuer à l'économie du savoir, à la révolution industrielle et à la compétitivité du secteur privé.

L'événement est également soutenu par les gouvernements de la Corée du Sud et du Japon.