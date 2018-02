Angola: L'extension du signal de la radio "Ecclésia'" pour bientôt

L'Angola sera présent au 3ème Forum Africain sur la Science, la Technologie et l'Innovation (ITS), qui se… Plus »

"Dans six provinces du pays, le processus est avancé et le signal de radio pourra être inauguré dès que les formalités légales sont accomplies, mais dans d'autres régions, cela prendra un temps jusqu'à l'acquisition des équipements nécessaires », a-t-il dit.

D'autre part, le président de la Commission de la Communication Sociale de la CEAST, Jesus Tirso Blanco, s'est réjoui du traitement donné par les autorités angolaises à ce dossier, et tout est en train d'être fait pour respecter les procédures techniques et légales exigées.

Le président de la Commission de la Communication Sociale de la Conférence Episcopale de l'Angola et São Tomé (CEAST), Jesus Tirso Blanco, et le directeur de la Radio Ecclésia, Maurício Camuto, ont représenté l'église à la réunion qui a abordé les aspects techniques et les procédures légales pour le début de transmissions de diverses radios de l'émission catholique dans toutes les provinces de l'Angola.

