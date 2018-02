Afrique: CAF Ligue des Champions - Le Mouloudia d'Alger à Brazzaville pour réussir un bon résultat

Le Mouloudia d'Alger ne connaît pas l'adversaire, mais pour l'entraineur Bernard Casoni: «On ira au Congo pour réussir un bon résultat. On ne peut pas dire qu'on connaît bien l'adversaire, mais on a une petite idée sur lui. On va profiter des jours d'avant la rencontre pour visionner des matches de l'AS Otoho. En tout cas, tout le monde part avec l'intention de réaliser de belles choses dans cette compétition que le MCA voudrait bien entamer. Ce qui est sûr, on fera tout pour revenir avec les honneurs tout en espérant que l'arbitrage sera à la hauteur.»

