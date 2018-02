Egypte: Liverpool - Mahamed Salah satisfait de ses performances

L'Angola sera présent au 3ème Forum Africain sur la Science, la Technologie et l'Innovation (ITS), qui se… Plus »

« Je crois que je suis dans la meilleure période de ma carrière », a expliqué l'Égyptien dans un entretien accordé à Marca. « La saison dernière, j'ai fait de bonnes performances avec la Roma. Je suis arrivé en tant qu'attaquant et j'ai commencé à jouer dans le groupe. Mais cette année, je marque plus de buts. En tout cas, je veux aider l'équipe à gagner des titres ou être en bonne position en Premier League », a-t-il ajouté estimant qu'il est possible que Liverpool remporte la Ligue des champions. « Au foot, tout peut arriver ».

Arrivé à Liverpool l'été dernier en provenance de l'AS Rome, Mohamed Salah a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui avec le club anglais. L'attaquant égyptien a beaucoup progressé depuis et fait la joie des supporter du club de la Mersey. Auteur de pas moins de 27 buts et 7 passes décisives en 32 matches toutes compétitions confondues, Salah est satisfait de ses performances.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.