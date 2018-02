Afrique: CAF Ligue des Champions - Génération Foot affûte ses armes

«Nous jouerons pour faire plaisir au public du stade Léopold Senghor afin de gagner le match à l'aller. Ensuite, il faut aller gagner en Egypte», ajoute-t-il. Le pensionnaire de l'Académie de Déni Birame Ndao dit savoir ce qui attend son équipe et un peu plus sur le jeu de l'adversaire égyptien. «Nous avons visionné pendant une semaine les vidéos de nos adversaires. Nous connaissons leur football, comment ils jouent et comment ils défendent. Quand ils perdent la balle qu'est ce qu'ils font. L'équipe est au top de sa forme. Nous sommes capables de rivaliser avec n'importe quelle équipe», souligne-t-il. Le capitaine des Grenats espère cependant l'appui du public pour remporter cette manche aller. «Et il faut tout faire pour les battre. Nous avons beaucoup du soutien du public, qu'il vienne nous pousser vers la victoire. L'essentiel, c'est de gagner. Il faudra marquer beaucoup de but pour se qualifier», confie-t-il.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.