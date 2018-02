Afrique: Coupe de la CAF - Les Sénégalais du Mbour Petite Côte sereins face à RS Berkane

Sauf que pour le technicien sénégalais de MPC, Badara Sarr : « même si beaucoup d'informations ne coulent pas de la RS Berkane, il faut juste accepter que c'est un bon club à l'image du foot marocain. Mais, on va travailler, rester concentrés et sereins avec beaucoup de lucidité pour rentrer avec un résultat positif. Néanmoins, je tiens à rassurer nous avons confiance en notre défense qui ne prend pas beaucoup de buts et où, il y a des joueurs d'expérience. Maintenant, si nous restons concentrés jusqu'au bout, nous n'avons pas besoin d'un plan ou d'un système anti El Kaabi. Toute l'équipe sera prête physiquement et techniquement afin d'effectuer un excellent match ».

Vainqueur avec le Maroc de la 5e édition du CHAN 2018 et meilleur buteur de l'édition avec 9 buts marqués en 6 matchs, l'attaquant marocain de la Renaissance sportive de Berkane, Ayoub El Kaabi sera la grosse attraction du 1er tour des préliminaires de la Coupe de la CAF, entre Berkane et MPC.

Pour le premier tour des préliminaires de la Coupe de la CAF 2018 qui démarre ce week end, le club sénégalais Mbour Petite Cote aura l'objectif de faire la différence dès la manche aller. Les vainqueurs de la Coupe du Sénégal, seront opposés à RS Berkane du Maroc. Et il se fait que le club marocain contient en son sein un certain Ayoub El Kaabi. Ce dernier n autre que le meilleur buteur du CHAN 2018.

