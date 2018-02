Congo-Brazzaville: Forêts - Les recettes de 2015 se chiffrent à trente-trois milliards FCFA

La contribution des sociétés forestières aux caisses de l'Etat congolais, au titre de l'exercice 2015, est révélée dans un rapport de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), rendu public le 7 février à Brazzaville.

Le rapport de l'ITIE a été réalisé par le cabinet Finergies et rendu public par son comité exécutif . Il en ressort que l'apport du secteur forestier au Trésor public, en 2015, s'élève à la somme de trente-trois milliards de FCFA, pendant que les secteurs pétroliers et miniers ont, quant à eux, apporté cinq cent douze et 4,9 milliards FCFA respectivement. Soit une somme globale de cinq cent cinquante milliards de FCFA .

« Au départ on ne prenait pas en compte les recettes forestières, parce qu'elles ne sont pas issues des industries extractives. Avec la politique gouvernementale de diversification de l'économie nationale, le secteur des forêts figurera désormais dans nos rapports », a signifié le président exécutif de l'ITIE, Florent Michel Okoko.

Le comité a, par ailleurs, déploré le recul des entreprises dans la participation au processus d'élaboration de ce rapport. La déclaration de la direction générale des Impôts et des domaines pour les trois secteurs, par exemple, a été transmise une semaine avant la publication du rapport. Elle a été incomplète et inexploitable, a-t-il expliqué.

En outre, le rapport n'a pas suffisamment couvert l'information sur l'accord que le Congo a conclu avec la Chine dans le domaine des infrastructures. Sur vingt-quatre entreprises pétrolières retenues, treize n'ont pas pu faire leur déclaration. Au niveau du secteur minier, par contre, les dix entreprises disposant des permis d'exploitation sont encore en phase d'installation. « Certes, nous publions ce rapport un peu en retard mais, ne pas le faire montrera notre faible engagement dans la mise en œuvre des indicateurs. Le gouvernement devra tout mettre en œuvre pour revenir aux publications régulières des rapports », a indiqué un membre du comité de l'ITIE.

Notons que dans le cadre de l'ITIE, la mise à disposition du rapport sur paiement des recettes est l'élément central de l'exercice. En 2013, le Congo a obtenu la conformité à l'ITIE grâce à la régularité dans la publication de ses rapports.

C'est en 2013 que le Congo a été déclaré conforme à l'ITIE. Actuellement, le pays se trouve dans une période décisive car, dans une semaine, le conseil d'administration international de cette organisation évaluera la manière dont il a mis en œuvre cette initiative les trois dernières années. Les conclusions qui en découleront indiqueront si le Congo y reste ou pas.

Quelques recommandations formulées par le cabinet Finergies

Afin de consolider le processus Itie et d'améliorer la gouvernance publique des industries extractives au Congo, il faut : remobiliser certaines parties prenantes afin de permettre une participation plus large et diligente des entreprises ; mettre à la disposition du public les cadastres pétrolier, minier et forestier ; couvrir la contribution du secteur minier, faiblement contributif en intégrant le flux de taxe immobilière.