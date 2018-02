Congo-Brazzaville: Crise politique au Congo - Anguios Nganguia Engambé insiste sur la tenue d'un dialogue inclusif

Le président du PAR suggère également aux pouvoirs publics d'assainir les finances publiques et de bien planifier leurs dettes intérieures et extérieures.

Anguios Nganguia Engambé propose à l'Etat la gestion collective et rigoureuse des deniers publics ; lui exige d'enjoindre les responsables congolais véreux, ayant pillé l'argent de l'Etat et dissimilé dans les pays étrangers et autres paradis fiscaux, de les rapatrier au pays en urgence. « De nombreux pays africains l'ont fait, notamment l'Algérie en 1962 et récemment le Cameroun », justifie-t-il ses propos.

« Le président du PAR, Anguios Nganguia Engambé, appelle les acteurs politiques, de la société civile et de la diaspora à s'unir autour d'une même table, pour discuter et trouver un compromis politique qui permettrait de décrisper les tensions causées par cette crise qui secoue le pays depuis bientôt deux ans », a-t-il souligné.

