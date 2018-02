Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Angleterre, Grèce et Suisse)

Igor Nganga a été l'artisan principal du succès d'Aarau face à Schaffhausen (2-1). L'arrière droit congolais a ouvert le score de la tête face à son ancienne équipe (2009-2011) à la 15e minute. A la 26e, il égalisait, contre son camp. Sans conséquence, finalement. Septième avec 21 points et 26 longueurs de retard sur le leader, Aarau n'a plus d'objectif cette saison.

Platanias et Clevid Dikamona, aligné dans l'axe, concèdent le nul face à l'Apollon Smirnis (1-1). Avec un seul point pris lors des deux dernières journées, face aux 15e et 14e du classement, le club crétois rate l'occasion de quitter la dernière place.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.