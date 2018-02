Congo-Brazzaville: Théâtre - "Combat de nègres et de chiens" sur les planches ce samedi

L'oeuvre de l'écrivain français Bernard-Marie Koltes, mise en scène par Nestor Doko Mabiala, sera présentée le 10 février à l'Institut français du Congo de Pointe-Noire, par la troupe Africa Graffitis et théâtre à la carte Combat, deux structures culturelles de la place.

La pièce sera jouée par les comédiens Alexandra Guénin, Mak de Ardie, Roger Tsiampassy et Nestor Mabiala qui incarnent les rôles des quatre personnages de l'œuvre. « Des personnages à la dérive qui, dans un huis clos parfois étouffant, nouent et dénouent leurs attractions et répulsions». Dans cette pièce inspirée de ses voyages en Amérique latine et dont l'action est située en Afrique de l'ouest, Bernard-Marie Koltes évoque les thèmes sur les différences, le chaos du monde et l'humanité́ avec le naufrage comme la seule issue. Les quatre comédiens seront accompagnés à la régie par Duvalier Lountadila.

Le spectacle s'annonce déjà intéressant au regard des comédiens qui font partie actuellement des grands talents dont dispose Pointe-Noire en matière de théâtre.

Notons que Bernard-Marie Koltes est l'un des auteurs de théâtre français les plus importants de la fin du XXe siècle et l'un des plus joués dans le monde.