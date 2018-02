Ile Maurice: Commission drogue - «On essaie de nuire à ma réputation», clame Parvin Appadoo

Plus de peur que de mal à l'école du gouvernement de Chitrakoot, Vallée-des-Prêtres. Les… Plus »

Il reconnaît, en outre, avoir participé à la fête d'anniversaire de Sada Curpen à Amnésia, Ébène. Des éléments de l'Anti-Drug and Smuggling Unit étaient également présents. N'empêche, insiste Parvin Appadoo, «mo pa'nn gayn zafer ar li dépi so ban problem. Mo pa konn nanyé ladan». Il en est persuadé, la personne qui a balancé son nom à la commission drogue souhaite tout simplement nuire à sa réputation.

Autre point sur lequel s'est attardé la commission drogue : le lien Parvin Appadoo-Sada Curpen. «C'est un cousin lointain et on se parle amicalement», a-t-il répliqué. Paul Lam Shang Leen a alors révélé que l'ancien Manager de casinos a été en contact avec Sada Curpen lorsque celui-ci était en prison. «Li ti call mwa», a avoué Parvin Appadoo. Ce dernier concède également avoir été le partenaire en affaires de Sada Curpen mais que leur compagnie a fait des pertes.

