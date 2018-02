Cote d'Ivoire: Jeux et concours Canal+ - Des véhicules, des postes téléviseurs et des tablettes offerts

Avant d'ajouter: « 1 véhicule, 1 télévision, 2 tablettes et 70 bons d'achats soit 74 lots distribués chaque semaine pendant un mois (ce qui revient à un total de 4 véhicules, 4 télévisions, 8 tablettes et 280 bons d'achats en 1 mois) ».

Notons que les gagnants qui ne croyaient pas à une telle offre se sont, pour la plupart, faits représenter. « Le principe est simple. Il suffit seulement de se réabonner à (soit en espèce, soit mobile money, soit par virement bancaire) et le plus tôt possible pour se donner les chances d'être tirés au sort en présence d'huissier et espérer gagner soit un véhicule d'une valeur de 10 millions (une citadine), soit un écran plasma estimé à 750 000 Fcfa (prix magasin), soit une tablette d'un coût de 300 000 Fcfa, soit un bon d'achat d'une valeur de 50 000 Fcfa pour des emplettes à Sococé », explique Nanan Kouassi Toufouo, responsable des abonnements chez Canal+.

