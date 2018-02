Ghana: Secteur de l'électricité - Le Ghana s'inspire du modèle de la Cie

Ces deux entreprises (Ecg et Cie) issues de deux pays voisins ont décidé de renforcer leur coopération conformément aux engagements pris par leurs dirigeants, Alassane Ouattara et Nana Akufo Addo.

Une forte délégation de l'Electricity company of Ghana (Ecg), conduite par son président du Conseil d'administration, Keli Gadzeko, effectue une visite de 48 heures en Côte d'Ivoire. Objectif : s'inspirer du modèle économique de la Compagnie ivoirienne d'électricité (Cie), notamment en matière de distribution de l'énergie électrique. Ce déplacement qui a débuté le 6 février a pris fin hier. Au premier jour, le directeur général de la Cie, dominique Kakou, avec qui la délégation ghanéenne a eu une séance de travail, a rassuré la délégation de l'Ecg que la Côte d'Ivoire est toujours disposée à soutenir le Ghana dans ce secteur.

« C'est sûr que la Cie a une organisation très mature, bien établie. Nous sommes venus apprendre », a confié Keli Gadzeko aux médias à Marcory. En mai 2017, à l'occasion d'une visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire, le chef de l'état ghanéen, Nana Akufo Addo, s'était rendu à la Compagnie ivoirienne de production d'électricité (Ciprel) à port-Bouët-Vridi pour découvrir cette structure.

Opérateur privé et filiale du groupe Eranove, la Cie (4769 collaborateurs) est liée à l'état par une convention de concession portant sur l'exploitation des ouvrages de production, de transport et de distribution, de commercialisation. Cette disposition prend également en compte l'importation et l'exportation de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire national et dans la sous-région. Le Ghana, tout comme le Mali et le Burkina Faso, le togo, le Bénin, le Liberia bénéficient de cette exportation. Soit 27 ans que la société a en main ces segments.

« La société a été organisée autour d'un modèle géré par une politique managériale qui est spécifique, adaptée au contexte africain. Elle prend en compte ce qui est positif comme pour toutes les sociétés modernes », explique le directeur général de la Cie, au dernier jour de cette visite.

Laquelle a été marquée, entre autres, par la présentation de la politique managériale, sociale et syndicale de cette entreprise basée à Treichville. « Le plus important pour nous, c'est de voir comment cette société fonctionne ici pour apprendre des leçons importantes, parce que nous avons un peu emprunté maintenant le même chemin qu'elle », affirme Keli Gadzeko. Le transport et des mouvements d'énergie, le dispatching ainsi que l'organisation de la distribution étaient également au centre de ce déplacement.

« Les travailleurs prennent des initiatives avec une politique de décentralisation, de responsabilisation et à la fin, ils savent qu'ils sont contrôlés après leur propre autocontrôle. Tout ce système fait qu'il y a une fluidité de l'action sur le terrain. Il y a une force qui fait que nous pouvons aller vite et corriger derrière, les erreurs », ajoute Dominique Kakou. Avec un chiffre d'affaires propre de 164,2 milliards de FCfa, la Ci (état : 15% des parts) qui a exporté 1648 gigawattheures en 2016 revendique un portefeuille clients (haute et basse tension) de près de 1,63 million. Grâce à son management, l'entreprise jouit d'une notation financière AA+ sur le long terme avec une perspective positive et sur le court terme avec A1+ avec une perspective stable.

Hub énergétique

Bien qu'il importe une partie de son énergie chez son voisin ivoirien et même du Nigeria, le Ghana affiche de grandes ambitions régionales dans ce secteur, en voulant être un hub. Une ambition que nourrit aussi Abidjan. Dès 2020, ce pays de 268 537 km2 entend permettre un accès total de ses populations, estimées à 26 millions, à l'électricité qui enregistre une forte demande, tout comme en Côte d'Ivoire (environ 10%). Ainsi, grâce aux réformes engagées dans le secteur, celui-ci dispose à présent de cinq producteurs indépendants d'électricité (Ipp). La puissance installée du pays est estimée à plus de 3500 mégawatts et devrait atteindre 5500 à l'horizon 2030 ; un peu moins que la Côte d'Ivoire (plus de 2000 actuellement) à cette même période (6000 Mgw) contre 4000 Mw en 2020. Misant principalement sur le solaire, l'hydraulique et le thermique, le Ghana s'appuie sur de nombreux investissements privés et multiplie les initiatives pour y arriver.