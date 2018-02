Cote d'Ivoire: Football ivoirien - L'appel à l'union sacrée

« La Can que nous appelons de tous nos vœux ne constitue-t-elle pas l'occasion de transcender tous nos clivages et travailler dans l'intérêt général ? Chers présidents de club, je vous appelle à une union sacrée autour de notre pays, qui a encore l'occasion de s'ouvrir au monde entier à travers ce grand événement », a indiqué Lambert Féh Kessé.

Le président du Comité d'organisation de la Can 2021, qui était face aux présidents de club le mercredi 7 février 2018, au Plateau, n'a pas occulté la zone de turbulence que traverse le football national. Il a saisi l'occasion pour appeler les uns et les autres à la raison.

