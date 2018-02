Sénégal: Technologie - QuickTech lance "EasyshairPro"

La Start-up marocaine QuickTech lance "EasyshairPro", une solution aux mêmes normes technologiques que les géants Google, Facebook ou encore Linkedin.

QuickTech, start-up marocaine de développement solutions technologiques, a procédé en ce début d'année 2018 au lancement de "EasyshairPro", sa nouvelle solution EC0-intelligente «eBusinessCard» qui révolutionne le Business Networking. "EasyshairPro" est une solution innovante de gestion de contacts professionels et de Networking visant à rendre plus pratique, plus ingénieux et plus efficace le business networking des entreprises.

Si le SaaS est connu pour être "La chasse gardée" des ténors informatiques américains et européens, force est de constater que ce service Cloud peut aussi se réclamer africain avec l'émergence de jeunes et surprenantes start-ups. C'est le cas de QuickTech. Cette performante start-up marocaine fait des émules en faisant le pari de s'attaquer au SaaS, développant une des solutions les plus innovantes : "EasyshairPro".

Inscrite dans une dynamique d'innovation depuis sa création, QuickTech poursuit son pari, non sans les honneurs. La première version de la solution publique et gratuite "Easyshair", version test destinée aux particuliers lancée dans la mouvance de la COP22 avait fait des émules, séduisant partout et remportant pas mal de prix d'encouragement. L'entreprise a déjà gagné la confiance de plusieurs organismes tels que l'International Trade center (ONU), Maroc PME, l'Université Cadi Ayyad de Marrakech, l'école HEEC Marrakech et l'école GEC Marrakech.

Solution éco-intelligente labellisée COP22 ayant un impact positif direct sur l'environnement permettant la suppression de l'impression des cartes de visite. Elle est dotée d'un calculateur CO2 permettant de mesurer en temps réel les économies réalisées en émissions de gaz à effet de serre et d'arbres sauvés de la coupe.

Si la quintessence du lancement de la première version en marge de ce sommet écologique planétaire était de relever la vocation durable de la solution celle de cette version professionnelle est d'optimiser le capital relationnel grâce à des fonctionnalités à la pointe d'intelligence artificielle adoptés par QuickTech qui, d'ailleurs se dirige vers la certification ISO 27000.

"EasyshairPro" est une solution multilinguequi rend la gestion des contacts et le business networking des entreprises et professionnels plus efficaces. Pour Rhizlane El Alaoui, Directrice générale de la start-up marocaine QuickTech, «le capital relationnel d'une entreprise est un patrimoine de valeur qu'il faut quantifier, préserver et optimiser.